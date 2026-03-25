Muğla Hava Durumu! 25 Mart Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Mart 2026 Çarşamba, Muğla'da hava durumu ılıman ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında. Akşam saatlerinde ise bu sıcaklık 15 dereceye düşecek. Rüzgar hafif ve kuzeyden esecek. Nem oranı %60 civarında olacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Hava sıcaklıkları 26 Mart Perşembe günü 19 - 22 derece arasında değişecek. Cuma günü sıcaklık 18 - 21 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu hava koşulları görülebilir. Cumartesi günü sıcaklık 17 - 20 derece olacak. Hafif yağmurlu hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Pazar günü sıcaklık 16 - 19 derece arasında kalacak. Yine hafif yağmurlu hava koşullarının sürmesi bekleniyor.

Bu dönemde özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler de tercih edilebilir. Hava koşullarına bağlı olarak trafik durumu değişebilir. Seyahat planlarınızı yaparken ekstra zaman ayırmalısınız. Hava sıcaklıkları 15 ile 20 derece aralığında olacak. Bu nedenle kat kat giyinmek öneriliyor. Vücut ısınızı korumak önemli bir konu.

Genel olarak Muğla'da önümüzdeki günlerin hava durumu ılıman ve değişken olacak. Dışarıda vakit geçirirken hava koşullarına uygun hazırlık yapmanız, keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.