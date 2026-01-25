HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 25 Ocak 2026 Pazar günü hava kapalı ve bulutlu şekilde geçiyor. Sıcaklıklar 11 ile 19 derece arasında değişecek. Yüksek nem oranı ve rüzgarın hızı 4 km/s civarında ölçülüyor. Önümüzdeki günlerde gök gürültülü sağanak yağışların yanı sıra çiseleyen yağmur ve orta şiddetli sağanak yağmurlar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların, hava koşullarına uygun giyinmeleri ve esnek planlar yapmaları öneriliyor.

Muğla Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Muğla hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 25 Ocak 2026 Pazar günü, Muğla'da hava kapalı ve bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklıkları 11 ile 19 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı 4 km/s civarında ölçülecek. Gün doğumu saati 08:17. Gün batımı ise 18:25 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 26 Ocak Pazartesi günü, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 15 ile 19 derece arasında olacak. 27 Ocak Salı günü, orta şiddetli çiseleyen yağmur öngörülüyor. Sıcaklıklar 12 ile 15 derece arasında değişecek. 28 Ocak Çarşamba günü, orta şiddetli sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 10 ile 14 derece arasında olacak.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Yağışlı günlerde dışarıda vakit geçirecekler, su geçirmez giysiler kullanmalıdır. Uygun ayakkabılar da faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde şemsiyeleri sağlam tutmak önemlidir. Uçuş riski olan eşyalar güvenli bir şekilde saklanmalıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek gereklidir. Planları esnek tutmak, olumsuz hava şartlarından etkilenmeyi azaltacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!
Dondurucu soğuklar gidiyor! Sıcaklık artacak ama bir risk varDondurucu soğuklar gidiyor! Sıcaklık artacak ama bir risk var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın gözü Kanada'ya dikti! Dünyanın konuştuğu açıklama: "Çin ile anlaşırlarsa yüzde 100..."

Trump'ın gözü Kanada'ya dikti! Dünyanın konuştuğu açıklama: "Çin ile anlaşırlarsa yüzde 100..."

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Programda olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Programda olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.