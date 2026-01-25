Muğla Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Ocak 2026 Pazar günü, Muğla'da hava kapalı ve bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklıkları 11 ile 19 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı 4 km/s civarında ölçülecek. Gün doğumu saati 08:17. Gün batımı ise 18:25 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 26 Ocak Pazartesi günü, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 15 ile 19 derece arasında olacak. 27 Ocak Salı günü, orta şiddetli çiseleyen yağmur öngörülüyor. Sıcaklıklar 12 ile 15 derece arasında değişecek. 28 Ocak Çarşamba günü, orta şiddetli sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 10 ile 14 derece arasında olacak.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Yağışlı günlerde dışarıda vakit geçirecekler, su geçirmez giysiler kullanmalıdır. Uygun ayakkabılar da faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde şemsiyeleri sağlam tutmak önemlidir. Uçuş riski olan eşyalar güvenli bir şekilde saklanmalıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek gereklidir. Planları esnek tutmak, olumsuz hava şartlarından etkilenmeyi azaltacaktır.