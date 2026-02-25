HABER

Muğla Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

25 Şubat 2026 tarihinde Muğla'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklıklar 16 - 20 derece arasında seyrederken şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durum, dışarı çıkacak olanları şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmaya yönlendiriyor. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu sakinleşecek, güneşli günler yaşanacak. Hava koşullarına uygun giyinmek ve planlarınıza dikkat etmek sağlık açısından büyük önem taşıyor.

Bugün, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü, Muğla'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklıklar 16 - 20 derece arasında olacak. Sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakin olacak. 26 Şubat Perşembe günü, hava sıcaklıkları 13 - 16 derece arasında olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. 27 Şubat Cuma günü, sıcaklıklar yine 13 - 16 derece civarında olacak. Parlak güneş ışığı hâkim olacak. 28 Şubat Cumartesi günü, sıcaklıklar 14 - 17 derece arasında olacak. Bu günde çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemek de faydalıdır. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken hazırlıklı olmak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

