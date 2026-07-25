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Muğla Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu genel olarak açık ve sıcak. Sıcaklık 27-28 derece civarında seyredecek, ancak kısa süreli hafif sağanak yağışlar da bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar yükselerek 31-36 derece aralığına çıkacak. Yaz aylarında görülen bu sıcak havalara karşı koruyucu önlemler almak, bol su içmek ve serin ortamlarda bulunmak sağlığınızı korumak açısından önem taşıyor.

Muğla Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Muğla'da 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu yaz koşullarını yansıtıyor. Gün boyunca hava genellikle açık olacak. Sıcaklıklar 27-28 derece civarında seyredecek. Ancak birkaç kısa süreli sağanak yağış olabilir. Bu yağışların kısa süreli ve hafif olması bekleniyor.

Bugün Muğla'da hava durumu açık. Sıcaklıklar 27-28 derece olarak ölçülüyor. Kısa süreli sağanak yağışlar tahmin ediliyor. Yağışların hafif ve kısa sürmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? 26 Temmuz Pazar günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 31-32 dereceye ulaşacak. Hava açık kalmaya devam edecek. 27 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 35-36 derecelere çıkacak. Hava yine açık olacak. 28 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 36-37 derece olacak. Hava açık kalmaya devam edecek.

Bu sıcaklıklar Muğla'nın yaz aylarında alışık olduğumuz değerler. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmak dikkat gerektiriyor. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi sorun yaratabilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemli. Bol su içmek vücut sağlığını korur. Ayrıca sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalı. Serin ortamlarda vakit geçirmek de önerilir.

Muğla'da 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava genel olarak açık ve sıcak olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması bekleniyor. Sıcak havalara karşı gerekli önlemleri alarak sağlıklı bir hafta geçirmenizi öneriyorum.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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