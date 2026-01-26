HABER

Muğla Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 26-28 Ocak 2026 tarihleri arasında hava durumu dalgalı bir seyir izleyecek. 15-20 derece arasında değişen sıcaklıklar, yağışlı günlerle birlikte hafif yağmurlar da getirecek. Milas'ta orta kuvvetli yağmur etkili olurken, Marmaris'te kapalı bir hava söz konusu olacak. Dışarıda geçireceğiniz zamanlarda şemsiye ve su geçirmez giysilerle hazırlıklı olmak, vücut ısınızı korumak için önem taşıyor.

Doğukan Akbayır

26 Ocak 2026 Pazartesi günü Muğla'da hava durumu değişken olacak. Hava sıcaklıkları 15 ile 20 derece arasında seyredecek. Bazı bölgelerde yağışlı hava koşulları görülecek. Örneğin, Milas'ta orta kuvvetli yağmur etkili olacak. Marmaris'te ise kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak.

27 Ocak Salı günü, Muğla genelinde hava sıcaklıkları 12 ile 15 derece dolaylarında olacak. Bazı bölgelerde hafif yağmurlu hava koşulları bekleniyor. Milas'ta hafif çiseleyen yağmur etkili olacak. Marmaris'te hava yine kapalı ve bulutlu kalacak.

28 Ocak Çarşamba günü, sıcaklıklar 15 ile 20 derece arasında olacak. Bazı bölgelerde yağışlı hava koşulları bekleniyor. Milas'ta orta kuvvetli yağmur etkili olacak. Marmaris'te hava durumu kapalı ve bulutlu olmaya devam edecek.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler de tercih edilebilir. Hava koşullarına bağlı olarak trafik durumu değişebilir. Seyahat planlarınızı yaparken ekstra zaman ayırmanızda yarar var. Hava sıcaklıkları 15 ile 20 derece olacağı için kat kat giyinmek önerilir. Vücut ısınızı korumak önemlidir.

