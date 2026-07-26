Muğla Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Muğla hava durumu nasıl?

26 Temmuz 2026 Pazar günü, Muğla'da hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 18 - 20 derece arasında kalacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 32 derece, gece ise 18 - 20 derece olacak. Rüzgar hızı 12 - 20 km/saat arasında değişecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Nem oranı ise %70 - %77 arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde Muğla'daki hava durumu benzer şekilde devam edecek. 27 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 36 dereceye çıkacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 28 Temmuz Salı günü sıcaklık 37 dereceye ulaşacak. Hava yine güneşli olacak. Bu sıcak günler açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Dışarıda vakit geçirirken bazı önlemler almak önemlidir. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda etkinlikleri sınırlamak faydalı olacaktır. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, koruyucu bir yöntemdir. Bol su içmek, vücut su dengesini korur. Bu, sıcak çarpması riskini azaltır. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığını korur. Rüzgarın hızı 12 - 20 km/saat arasında olacağından hafif rüzgar serinlik sağlar. Yine de güneş ışınlarından korunmak önemlidir.

Muğla'da 26 Temmuz 2026 Pazar günü hava sıcak ve güneşli olacak. Benzer hava koşulları önümüzdeki günlerde devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların yüksek sıcaklıklar ve güneş ışınlarından korunmaları gerekir.