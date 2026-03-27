Muğla Hava Durumu! 27 Mart Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 27 Mart 2026 Cuma günü hava durumu, bölge sakinleri için keyifli bir gün sunuyor. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık ise 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif şiddette. Kuzey yönlerden esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sağlıyor.

Günün ilerleyen saatlerinde kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Nem oranı %65 civarında. Bu hava koşullarının rahatlatıcı olacağını gösterir.

Önümüzdeki günlerde ise hava durumu değişkenlik gösterecek. 28 Mart Cumartesi günü, yer yer sağanaklar meydana gelecek. Sıcaklıklar 16 ile 19 derece arasında olacak. 29 Mart Pazar günü, benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında seyredecek. 30 Mart Pazartesi günü, hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında olacak.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde, dışarı çıkarken hazırlıklı olmanız önemlidir. Uygun kıyafetler ve şemsiyeler tercih ediniz. Nem oranı yüksek olduğunda, hafif giysiler seçmek terlemeyi önler. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmanız faydalı olacaktır.

Muğla'da hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun şekilde değişkenlik gösterecektir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.