Son dakika | Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon! Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil çok sayıda gözaltı

Türkiye güne 2 belediyeye operasyon haberiyle başladı. Marmaris Belediyesi'ne yönelik operasyonda aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Ankara, Kocaeli ve Uşak'ta düzenlenen bir başka operasyonda ise Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım gözaltına alındı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Marmaris Belediyesinde görevli bazı personellerin otel, restoran ve işletmelerin yeni iskan ile ruhsat süreçlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat temin ettikleri iddiaları araştırıldı. Belediye içerisindeki bazı yöneticilerin, kendi belirledikleri personel üzerinden işlemleri yönlendirerek çıkar sağladıkları da öne sürüldü.

Yürütülen operasyon kapsamında gece saatlerinde İmar Müdürlüğü’nde görevli bir personel, 4 bin dolar rüşvet aldığı sırada polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve Marmaris Belediyesi’ndeki ofislerinde eş zamanlı arama kararı çıkarıldı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISIYLA BİRLİKTE 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H., İmar Müdürü İ.P., mühendisler V.Ç., T.D. ve C.C., Zabıta Müdür Vekili M.K., esnaf T.K., muhtar F.T., müteahhit M.G., muhasebeci F.K., serbest meslek sahibi M.Ş. ile belediye çalışanları N.C. ve H.P., gözaltına alındı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü yapılan operasyonla ilgili belediye binası önünde açıklamalarda bulundu. Ünlü, “Belediyemiz, Marmaris Belediyesi Başkanı ve yönetimiyle birlikte çalışmalarına devam edecektir. Umuyoruz ki bu soruşturma en kısa sürede sonuçlanır. Hepinize teşekkür ediyoruz. Konuyla ilgili yeni bir bilgi geldiğinde biz de sizlerle paylaşacağız” dedi.

UŞAK BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda ise aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 11 kişi gözaltına alındı.

ÖZKAN YALIM KİMDİR?

Özkan YALIM, 29 Aralık 1969 yılında Uşak Eşme’ye bağlı Köylüoğlu köyünde Dursun ve Birgül çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.

1985 yılında Eşme Lisesini tamamladıktan sonra, 1990 yılında turist olarak gittiği Belçika’da temizlik işçiliği şoförlüğüne başlamıştır.

Belçika'da 2 araç ile başlattığı nakliye işini kısa sürede geliştirmiş ve Tır filosu haline getirmiştir.

2007 yılında Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'ne girmesi ile birlikte, bölgede nakliye dalındaki eksikliği doldurmak adına girişimlerde bulunarak Bulgaristan’da yeni bir şirket daha kurmuştur. 2008 yılında Uşak’ın Sivaslı ilçesine yatırım yapmaya başlamış; ilk olarak akaryakıt istasyonu açmıştır. Daha sonra çalışmalarına nakliye, turizm ve iş makinesi sektörlerindeki faaliyetleriyle devam etmiştir.

Ticari hayatındaki başarısının yanı sıra siyasette de aktif şekilde rol alan Özkan YALIM; 25, 26 ve 27. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekilliği yapmıştır.

  1. Dönemde Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeliği, Avrupa Karma Parlamento Komisyon Başkan Yardımcılığı ve Başkan Vekilliği, Türk Grubu ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Evli ve üç çocuk babası olan Özkan YALIM; çok iyi düzeyde Fransızca ve Bulgarca bilmektedir.

31 Mart yerel seçimlerinde Uşak halkının teveccühleriyle Uşak Belediye Başkanı seçilmiştir.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahramanmaraş'ta mahsur kalan 8 dağcı kurtarıldıKahramanmaraş'ta mahsur kalan 8 dağcı kurtarıldı
Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Yargıtay Üyesi Şaban Kazdal seçildiAnayasa Mahkemesi Üyeliğine Yargıtay Üyesi Şaban Kazdal seçildi

En Çok Okunan Haberler
Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Sabancıların savcılık ifadeleri ortaya çıktı

Sabancıların savcılık ifadeleri ortaya çıktı

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

1 Nisan’da başlıyor! Artık o mesaj ve aramalar olmayacak

1 Nisan’da başlıyor! Artık o mesaj ve aramalar olmayacak

