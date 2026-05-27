Muğla Hava Durumu! 27 Mayıs Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü hava durumu, bölge sakinleri ve ziyaretçiler için önemli detaylar sunuyor. Hava sıcaklığının 20 ile 22 derece civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise yaklaşık 18 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %68 seviyesinde. Yağış ihtimali ise %100 olarak belirtiliyor. Rüzgar hızı 4 km/saat civarında olacak.

Bu hava koşulları, özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Yağışlı hava, dışarıda vakit geçirmeyi düşünenlerin uygun kıyafetler giymelerini gerektiriyor. Ayrıca, yüksek nem oranı hava kalitesini etkileyebilir. Solunum rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları öneriliyor.

Önümüzdeki günlerde Muğla'da hava durumu daha ılıman ve güneşli olacak gibi görünüyor. 28 Mayıs Perşembe günü 22 ile 24 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. 29 Mayıs Cuma günü sıcaklığın 23 ile 26 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Bu dönemde yağış ihtimali düşük. Hava koşulları açık hava etkinlikleri için daha uygun hale gelecek.

Sonuç olarak, Muğla'da 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü yağışlı ve nemli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha elverişli hale gelmesi bekleniyor.