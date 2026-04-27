Muğla Hava Durumu! 27 Nisan Pazartesi Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Nisan Pazartesi 2026, Muğla'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz sıcaklıklar 25 derece civarında olacak. Hava güneşli. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 18 dereceye düşecek. Hava az bulutlu olacak. Gece sıcaklık 12 derece civarında kalacak. Hava açık olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Sabah rüzgar hızı 9 km/saat. Gündüz rüzgar hızı 10 km/saat. Akşam rüzgar hızı 7 km/saat. Gece ise 8 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah %71. Gündüz %55, akşam %68 olacak. Gece ise nem oranı %76 civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 28 Nisan Salı günü hava bol güneş ışığıyla 23 derece civarında olacak. 29 Nisan Çarşamba günü hava yine bol güneş ışığıyla 24 derece civarında kalacak. 30 Nisan Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 23 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken bir kat daha fazla giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmak önemlidir. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden esecek. Deniz kenarına gitmeyi planlayanların rüzgarın etkisini göz önünde bulundurarak önlem almaları önerilir. Deniz suyu sıcaklıkları genellikle ılımandır. Denize girmeyi planlayanlar rahatlıkla denize girebilirler.