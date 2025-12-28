HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 28 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu ılıman ve güneşli bir şekilde devam edecek. Gün boyunca sıcaklık 12 ile 14 derece arasında değişecek. 29 Aralık'ta sıcaklık 9 ile 11 dereceye düşse de bol güneş ışığı bekleniyor. 30 Aralık'ta hava sıcaklığı 14 ile 16 dereceye yükselecek. 31 Aralık'ta ise yer yer sağanak yağış olabilir. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacak, doğa yürüyüşlerini ve sporları değerlendirmek mümkün.

Muğla Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Muğla hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Muğla'da 28 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu genel olarak güneşli. Hava ılıman olacak. Gün boyunca sıcaklık 12 ile 14 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı ise %60 ile %70 civarında kalacak. Bu durum hava koşullarını konforlu hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Aralık Pazartesi günü sıcaklık 9 ile 11 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 30 Aralık Salı günü sıcaklık 14 ile 16 dereceye yükselecek. Hava koşulları yine güneşli olacak. 31 Aralık Çarşamba günü erken saatlerde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Planlarınızı buna göre yapmanızda fayda var.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli kalacak. 31 Aralık'taki olası yağış için yanınıza şemsiye veya su geçirmez mont almanızı öneririm. Rüzgar hafif olacağı için açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacak. Bu fırsatı değerlendirerek doğa yürüyüşleri veya açık hava sporları yapabilirsiniz.

Muğla'da 28 Aralık'tan itibaren hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Önümüzdeki günler için hava koşullarına uygun planlar yapabilir, açık hava etkinliklerinin tadını çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gözler Suriye'de! 'Ya savaş ya çekil' mesajı verilecek: Türkiye detayı Gözler Suriye'de! 'Ya savaş ya çekil' mesajı verilecek: Türkiye detayı
İl Emniyet Müdürü Yıldız'dan İstanbul paylaşımıİl Emniyet Müdürü Yıldız'dan İstanbul paylaşımı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.