Muğla Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 28 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu genel olarak güneşli. Hava ılıman olacak. Gün boyunca sıcaklık 12 ile 14 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı ise %60 ile %70 civarında kalacak. Bu durum hava koşullarını konforlu hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Aralık Pazartesi günü sıcaklık 9 ile 11 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 30 Aralık Salı günü sıcaklık 14 ile 16 dereceye yükselecek. Hava koşulları yine güneşli olacak. 31 Aralık Çarşamba günü erken saatlerde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Planlarınızı buna göre yapmanızda fayda var.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli kalacak. 31 Aralık'taki olası yağış için yanınıza şemsiye veya su geçirmez mont almanızı öneririm. Rüzgar hafif olacağı için açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacak. Bu fırsatı değerlendirerek doğa yürüyüşleri veya açık hava sporları yapabilirsiniz.

Muğla'da 28 Aralık'tan itibaren hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Önümüzdeki günler için hava koşullarına uygun planlar yapabilir, açık hava etkinliklerinin tadını çıkarabilirsiniz.