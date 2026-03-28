Muğla Hava Durumu! 28 Mart Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Mart 2026 Cumartesi, Muğla'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 17 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 10 derece civarında seyredecek. Rüzgar güney ve güneydoğu yönlerden hafif esmesi öngörülüyor. Ara sıra orta kuvvette etkili olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Muğla'da değişken kalacak. 29 Mart Pazar günü yer yer sağanak yağışlar olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 17 dereceyi bulacak. Gece saatlerinde ise 9 derece civarında olması bekleniyor. 30 Mart Pazartesi günü hava güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 19 dereceye çıkacak. Gece saatlerinde ise 9 derece civarında kalacak.

31 Mart Salı günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 19 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde ise 12 derece civarında olması bekleniyor.

Bu değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde şemsiye ve su geçirmez giysiler kullanmak gerekir. Güneşli günlerde güneş kremi ve şapka kullanmak faydalı olacaktır. Seyahate çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önem taşır. Uygun hazırlıklar yapmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olur.