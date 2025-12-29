HABER

Muğla Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 29 Aralık 2025 tarihinde hava durumu serin ve bulutlu olarak seyrediyor. Gün içindeki sıcaklıklar 10 ile 13 derece arasında değişiklik gösteriyor. Nem oranı yüzde 53 civarında iken rüzgar saatte 11 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artacak ve 30 Aralık'ta 13-16 derece olarak bekleniyor. 31 Aralık'ta ise yer yer sağanak yağışlar görülecek. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir.

Doğukan Akbayır

Bugün, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü, Muğla'da hava durumu serin ve bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 13 derece arasında değişiyor. Nem oranı yüzde 53 civarında. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 11 kilometreye ulaşacak. Gün doğumu saati 08:19. Gün batımı ise 17:58 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 30 Aralık Salı günü, hava sıcaklıkları 13 ile 16 derece arasında olacak. Ayrıca, hava daha bulutlu olacak. 31 Aralık Çarşamba günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 13 ile 15 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle serin ve yağışlı günlerde vücut ısısını korumak gerekir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse, rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmelidir.

