Muğla Hava Durumu! 30 Aralık Salı Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Aralık 2025 Salı günü, Muğla'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Bazı bölgelerde sıcaklık 4 - 11 derece arasında. Diğer bölgelerde ise bu sıcaklık 16 - 28 derece civarında olacak. Milas'ta hava sıcaklığı 4.9 - 11.5 derece arasında olacak. Ortaca'da sıcaklıklar 16.2 - 27.9 derece olacak.

Hava koşulları da farklılık gösteriyor. Milas'ta orta şiddetli yağmur bekleniyor. Ortaca'da ise açık ve güneşli bir gün öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik göstermeye devam edecek. 31 Aralık Çarşamba günü Muğla genelinde yağmurlu hava şartları olacak. Sıcaklık 9 - 13 derece aralığında seyredecek.

1 Ocak Perşembe günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık ise 5 - 8 derece arasında değişecek. Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak önlemler almak faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek önemlidir. Şemsiye taşımak ıslanmaktan korunmaya yardımcı olur.

Hava sıcaklıklarının düşeceği günlerde soğuk algınlığı riskini azaltmak gerekiyor. Kalın ve kat kat giymek önemlidir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumu kontrol etmek gereklidir. Bu, olası aksaklıkları önlemenize yardım eder.