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Muğla Hava Durumu! 30 Haziran Salı Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 32-33 derece civarında seyrederken, akşam saatleri 22-23 dereceye düşecek. Rüzgar hafif eserken, nem oranı %40-50 aralığında kalacak. Önümüzdeki günler benzer hava koşullarında geçecek. Açık hava etkinlikleri için sabah ve akşam saatleri ideal, bol su içmek ve hafif giysiler giymek de önem taşıyor.

Muğla Hava Durumu! 30 Haziran Salı Muğla hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

30 Haziran 2026, Muğla'da hava durumu sıcak. Güneşli bir gün var. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32-33 derece civarında olacak. Gece saatlerinde 22-23 derece arasında bir düşüş bekleniyor. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı %40-50 seviyelerinde. Bu sıcaklıklar, Muğla'nın tipik yaz havasını yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 32-33 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 23-24 derece tahmin ediliyor. 2 Temmuz Perşembe günü sıcaklıkların 32-34 derece arasında değişmesi bekleniyor. 3 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 32-33 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 24-26 derece civarında öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, Muğla'nın yaz aylarındaki hava koşullarını yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunuyor.

Bu sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda açık hava etkinlikleri için sabah ya da akşam saatleri daha sağlıklı bir tercih olabilir. Ayrıca, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek önemlidir. Bu, vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olur. Günlük aktivitelerde güneş kremi kullanımı cilt sağlığını korur. Rüzgar hafif eserken, nem oranının %40-50 seviyelerinde olması hava kalitesini olumlu etkiliyor. Bu, nefes almayı kolaylaştırır.

Muğla'da 30 Haziran 2026 ve önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerine kaydırmak faydalı olacaktır. Bol su tüketmek ve uygun giysiler tercih etmek, keyifli bir yaz geçirmenize yardımcı olur.

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hava durumu Muğla
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