Muğla Hava Durumu! 30 Mart Pazartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da, 30 Mart 2026 Pazartesi günü hava durumu keyifli. Gün boyunca hava güneşli, parçalı bulutlu. Sıcaklıklar gündüz 20 derece civarındadır. Gece ise 9 - 10 derece arasında seyredecek. Nem oranı %60 - 65 civarında. Rüzgar hafif esiyor. Saate 10 - 15 kilometre hızla esecek. Bu güzel havayı açık hava etkinlikleri için değerlendirmek mümkündür.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 31 Mart Salı günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklık 19 - 20 derece, gece ise 12 - 13 derece civarında olacak. 1 Nisan Çarşamba günü bir kaç kısa süreli sağanaklar görülebilir. Gündüz sıcaklık 20 - 21 derece, gece ise 11 - 12 derece arasında kalacak. 2 Nisan Perşembe günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 19 - 20 derece, gece ise 12 - 13 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almakta yarar var. Su geçirmez bir mont da edinmek önerilir. Rüzgarlı günlerde açık hava etkinliklerinizi planırken rüzgarın hızını göz önünde bulundurun. Bu, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.