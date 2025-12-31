HABER

Muğla Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 31 Aralık 2025 tarihinde hava durumu ılıman ve hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişip, nem oranı %75 civarında seyredecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların, hafif yağmurlu bu koşullara hazırlıklı olmaları önemlidir. Rüzgar hızı ise 8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Hava koşulları nedeniyle önlemler almak ve uygun kıyafetler giymek akıllıca bir yaklaşım olacaktır.

Taner Şahin

Muğla'da 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu ılıman, yağışlı olacak. Yılın son gününü geçirmek isteyenler için bu koşullar sunuluyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu hava koşulları etkili olacak. Nem oranı %75 civarlarında seyredecek. Rüzgar hızı ise 8 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin hafif yağmurlu koşullara hazırlıklı olmaları önemli. Uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Ayrıca, yüksek nem oranı nedeniyle elektronik cihazların korunması da önem taşır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 1 Ocak 2026 Perşembe günü daha soğuk ve yağmurlu bir hava bekleniyor. 2 Ocak 2026 Cuma günü ise daha sıcak ve yağmurlu olması tahmin ediliyor. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

Muğla'da 31 Aralık 2025 Çarşamba günü ılıman, hafif yağmurlu bir hava beklenmektedir. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun hazırlık yapmaları önemlidir. Hava koşullarına göre planlarını esnek tutmaları akıllıca olur.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

