Muğla Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu ılıman, yağışlı olacak. Yılın son gününü geçirmek isteyenler için bu koşullar sunuluyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu hava koşulları etkili olacak. Nem oranı %75 civarlarında seyredecek. Rüzgar hızı ise 8 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin hafif yağmurlu koşullara hazırlıklı olmaları önemli. Uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Ayrıca, yüksek nem oranı nedeniyle elektronik cihazların korunması da önem taşır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 1 Ocak 2026 Perşembe günü daha soğuk ve yağmurlu bir hava bekleniyor. 2 Ocak 2026 Cuma günü ise daha sıcak ve yağmurlu olması tahmin ediliyor. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

