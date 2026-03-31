Muğla Hava Durumu! 31 Mart Salı Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 31 Mart 2026 Salı günü, Muğla'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 19 - 22 derece arasında olacaktır. Gece ise hava 12 - 14 derece civarında olacak. Nem oranı yüksektir. Rüzgar orta şiddette esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Muğla'da değişkenliğini sürdürecek. 1 Nisan Çarşamba günü, hava çok rüzgarlı olacak. Sıcaklıklar 20 - 22 derece arasında seyredecek. 2 Nisan Perşembe günü, yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar yine 20 - 22 derece civarında olacak. 3 Nisan Cuma günü, hafif yağmur ihtimali var. Sıcaklıklar 19 - 21 derece arasında olacak. 4 Nisan Cumartesi günü, yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 19 - 21 derece civarında kalacak. 5 Nisan Pazar günü, çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 18 - 20 derece arasında olacak. 6 Nisan Pazartesi günü, yine güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 19 - 21 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde, dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez bir ceket almanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak kıyafetler tercih edilmelidir. Sıcaklıkların 20 derece civarında olması, hafif ve rahat kıyafetlerle gününü geçirmenizi sağlayacaktır.