Muğla Hava Durumu! 31 Mayıs Pazar Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da bugün, 31 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklığı 26 ile 28 derece arasında olacak. Nem oranı %63 civarında. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 3.55 kilometre. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

1 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 24 ile 26 derece arasında olacak. 2 Haziran Salı günü ise sıcaklık 24 ile 28 derece arasında seyredecek. Her iki gün de açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor.

Bu güzel havanın tadını çıkarırken, güneş ışınlarının etkisini azaltmak önemlidir. Güneş kremi kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de önemlidir. Rüzgar hafif olacağı için hafif giysiler tercih edebilirsiniz. Hava durumunu dikkate alarak plan yapmak, gününüzü daha keyifli hale getirecektir.