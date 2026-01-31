Muğla Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 31 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Bölgenin farklı noktalarında farklı hava koşulları olacak. Örneğin, Milas'ta yer yer sağanaklar bekleniyor. Fethiye'de ise kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 15 ile 17 derece civarında seyredecek. Muğla'da hava durumu, bulunduğunuz ilçeye göre değişecektir.

1 Şubat Pazar günü şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları yine 15 ile 17 derece arasında olacak. 2 Şubat Pazartesi günü, yağmur etkisini kaybedebilir. Hava sıcaklıkları 15 ile 18 derece arasında değişiklik gösterecek. 3 Şubat Salı günü puslu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar bu günde 15 ile 18 derece arasında olacak.

Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı kat kat giyinmek vücut ısınızı korur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek rüzgarın etkisini azaltır.

Muğla'da 31 Ocak 2026 Cumartesi günü ve sonraki günlerde hava durumu değişken olacaktır. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak da önemlidir.