Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden yangın açıklaması: 685 kişi tahliye edildi, dumandan etkilenenlerin sağlık durumu iyi

Açıklamada yangının kısa süre içerisinde kontrol altına alındığı otelde bulunan 685 kişinin tahliye edildiği dumandan etkilenen 15 kişinin ambulansla hastaneye kaldırıldı bu kişilerin de sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.
"Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesinde faaliyet gösteren Grand Yazıcı Club Marmaris Palace (5 yıldızlı) Otelde 04.04.2025 (Cuma) – 05.00 sularında yangın çıkmıştır. Yangının, otelin kazan dairesinde başlamış olduğu bilgisi verilmiştir. Görevlinin uyarısı ile yetkililere bildirilmesinden sonra bölgeye hızla itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir.
İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınmıştır. Yangın sırasında otelde konaklayan 685 kişi tahliye edilmiştir. Dumandan etkilenen 15 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alınmıştır."
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabahın erken saatlerinde bir otelde yangın çıktı.— Mynet (@mynet) April 4, 2025
Kazan dairesinde başladığı öğrenilen yangın otel odalarına sıçradı. Yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. pic.twitter.com/fONhMDCHj3
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