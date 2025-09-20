HABER

Muğla Köyceğiz'de orman yangını 2. gününde! 218 ev boşaltıldı...

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, kırsal Akköprü Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını ikinci gününde de devam ediyor. Gece boyunca karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da müdahale başladı. Rüzgarın saatte 70 kilometreyi aşan hızı nedeniyle hızla yayılan alevler, ekiplerin yoğun çabalarına rağmen geniş bir alana yayılırken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınının 2'nci gününde, ekiplerin müdahalesi sürüyor. Gece boyunca karadan yapılan söndürme çalışmalarında, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale de başladı.

Muğla Köyceğiz de orman yangını 2. gününde! 218 ev boşaltıldı... 1

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL!

Köyceğiz'in kırsal Akköprü Mahallesi'ndeki ormanda, dün saat 00.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan çok sayıda ekip sevk edildi.

Muğla Köyceğiz de orman yangını 2. gününde! 218 ev boşaltıldı... 2

YANGIN KISA SÜREDE HIZLA BÜYÜDÜ

Rüzgarın hızının saatte 71 kilometreye kadar ulaşması nedeniyle yangın kısa sürede hızla büyüdü.Gece boyunca 506 personel ve 166 araçla karadan müdahale edilen yangına, havanın aydınlamasıyla 10 uçak ve 14 helikopter de destek oldu. Akköprü, Sazak ile Pınar mahallelerinde 218 ev boşaltılırken, 582 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Muğla Köyceğiz de orman yangını 2. gününde! 218 ev boşaltıldı... 3

997 küçükbaş ve 582 büyükbaşın tahliyesi tamamlandı. 2 depo ve 2 ahır yangından etkilendi, 10 küçükbaş öldü. Eğitime ise 1 gün ara verildi.Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti.

Muğla Köyceğiz de orman yangını 2. gününde! 218 ev boşaltıldı... 4

YANGININ İKİNCİ GÜNÜ

Yangının 2’nci gününde de günün aydınlanmasıyla hava araçları yoğun sorti yaparak söndürme çalışmalarına destek sağlıyor. Bölgede rüzgar etkili olurken, alevlerin önünün kesilmesi için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları da sürüyor.

Muğla Köyceğiz de orman yangını 2. gününde! 218 ev boşaltıldı... 5

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor. Söndürme çalışmalarında birçok ilden gelen orman ve itfaiye ekipleri de görev alıyor.

Muğla Köyceğiz de orman yangını 2. gününde! 218 ev boşaltıldı... 6

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

