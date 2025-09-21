Muğla Menteşe'de yangın kontrol altına alınıyor

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yangın çıktı. Yangın, İkizce Mahallesi civarında oldu. Olay, saat 15.30 sularında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle makilik alanda alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar sonrası bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için çalışıyor. Yangının kontrol altına alınması için mücadele devam ediyor.

