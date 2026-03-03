Muğla merkezli 4 ilde tefecilik operasyonu: 8 gözaltı

Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "tefecilik" yaptıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Marmaris Belediye eski Başkan Yardımcısı İ.Ö.’nün de jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede tefecilik yaptıkları iddia edilen 10 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muğla Marmaris, İstanbul, Bursa ve İzmir’de eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA!

Operasyonlar sonucunda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu, diğerinin ise arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Eski başkan yardımcısı da gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İ.Ö.’nün de gözaltına alındığı, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır