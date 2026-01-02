HABER

Muğla merkezli DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

Muğla merkezli İstanbul, Ankara ve Denizli'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Muğla merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

17 ŞÜPHELİDEN 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltı işlemlerinin ardından şüpheliler, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, şüpheliler önlem amacıyla jandarma araçlarıyla ayrı ayrı adliyeye getirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 17 şüpheliden 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

(İHA)

02 Ocak 2026
02 Ocak 2026

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Muğla DEAŞ
