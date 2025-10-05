Muğla’nın 7 ilçesinde silah operasyonu: 4 tutuklama

Yapılan çalışmalarda Bodrum, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Milas ve Ortaca ilçelerinde tespit edilen 13 şahsın adreslerinde yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 12 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet havalı tüfek, 212 adet tabanca fişeği, 283 adet av tüfeği kartuşu, kılıç, işlemeli çelik bıçak ve 4 adet şarjör ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Yürütülen çalışmalar kapsamında 13 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 5 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

