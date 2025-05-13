Muğla'ya tatile gelmişti! Alman uyruklu paraşütçü metrelerce yüksekten yere çakıldı

Olay, öğle saatlerinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'da meydana geldi. Alman uyruklu Volker Gerhard, yaklaşık 1700 metre yüksekteki Babadağ’da bulunan uçuş pistinden tekli atlayış gerçekleştirdi. Gerhard, havalandıktan kısa süre sonra paraşütünün aniden kapanması sonucu metrelerce yükseklikten kayalıklara düştü. Çevredeki vatandaşların durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi koşullarında güçlükle olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede Gerhard'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Alman turistin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından sedyeyle kayalıklardan indirilerek Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

(DHA)