Muğla’da 4 ton 737 litre sahte alkol ele geçirildi

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yılbaşı öncesinde alkollü işletmeler ve oteller aracılığıyla kaçak/sahte içki satışı yapılacağına yönelik alınan istihbari bilgiler üzerine tespit edilen kapalı kasa bir araç Muğla girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 1540 adet 3 litrelik şişede 4 bin 620 litre sahte şarap, 168 adet 70 cl şişede 117,6 litre sahte şarap olmak üzere toplam 4 bin 737,6 litre sahte şarap ele geçirildi. Şüpheli A.D. isimli şahıs hakkında gerekli işlemler yapıldığı açıklandı.