Muğla’da gençlik yarışması yoğun ilgi gördü

Muğla İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik Koordinatörlüğü organizasyonuyla lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen "Umre Ödüllü Gençlik Yarışması", yoğun katılımla gerçekleştirildi. Merkez ilçe Menteşe başta olmak üzere Muğla’nın 12 ilçesinde eş zamanlı olarak yapılan yarışma, gençlerden büyük ilgi gördü.

Yarışma, iki ayrı oturum şeklinde planlandı. Sabah saatlerinde yapılan ilk oturumda lise öğrencileri bilgi sınavına katılırken, öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci oturumda ise üniversite öğrencileri dini bilgi yarışmasında ter döktü. Gençlerin dini bilgi düzeylerini artırmak ve manevi farkındalıklarını pekiştirmek amacıyla hayata geçirilen yarışmada, katılımcılara yöneltilen sorularla hem bilgileri test edildi hem de önemli dini konulara dikkat çekildi. Yarışma sonunda öğrencilerden alınan geri bildirimlerde, böyle anlamlı bir ödül için düzenlenen sınavın kendilerini hem motive ettiği hem de daha çok öğrenmeye teşvik ettiği ifade edildi.

Yarışmayı Diyanet İşleri Başkanlığı adına gözlemci olarak Tekniker Ali Karakoca yerinde takip etti. Menteşe ilçesindeki sınav uygulamasında ise bina sorumluluğunu Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın üstlendi.

Etkinlikte ayrıca Muğla Gençlik Koordinatörü ve İl Vaizi Cüneyt Çakır, Din Hizmetleri Müdürü Bekir Elmas, Menteşe Gençlik Koordinatörü Vaiz Muhammed Dağ, Din Hizmetleri Uzmanı Abdullah Eren ve çok sayıda manevi danışman görev aldı.

(İHA)