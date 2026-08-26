Tiktok yayınlarıyla ağlarına düşürdüler! Yabancı kadınları fuhşa böyle sürüklediler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Özbekistan ve Kazakistan uyruklu kadınların pasaportlarına el koyarak fuhuş ile evde bakım işi yaptıran şebekeye operasyon düzenledi.

FUHUŞ VE EVDE BAKIM İŞİNE ZORLADILAR

Yapılan çalışmalar kapsamında, Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunmayan Özbekistan ve Kazakistan uyruklu kadınların pasaportlarına el koyduğu belirlenen şebekenin mağdurları fuhuş ile evde bakım işlerinde zorla çalıştırdığı tespit edildi.

TİKTOK YAYINLARIYLA ALGI YARATTILAR

Sabah'ta yer alan habere göre şüpheliler, pasaportuna el koyduğu kadınları TikTok ve farklı sosyal medya platformlarında canlı yayın yapmaya zorladı. Yayınlarda kadınlara yaptırılan işlerin farklı gösterilerek "güzelleme" yaptırıldığı ve çok para kazandıkları algısı oluşturulduğu tespit edildi.

Şebekenin bu yöntem ile iletişim kanallarına yönlendirdiği yeni kadınları ülkeye getirdiği ve pasaportlarına el koyarak ağını genişlettiği ortaya çıkarıldı.

14 KADIN KURTARILDI

Yapılan çalışmaların ardından 25 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda sırasında evin balkonundan yan dairelere geçerek kaçmaya çalışan 7'si yasal kalış hakkına sahip, 7'si ise kaçak durumdaki toplam 14 mağdur kadın emniyet güçlerince kurtarılarak koruma altına alındı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen Y.B., H.D., A.D. ve O.R. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda suça konu 17 adet cep telefonu, 1 tablet ve çok sayıda defter ele geçirildi. Öte yandan yasal kalış hakkı bulunmayan yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.