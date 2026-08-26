Xiaomi 18 Fold’un gerçek görüntüleri sızdırıldı: Tasarımı ortaya çıktı

Xiaomi’nin eylül ayında tanıtacağı yeni katlanabilir telefonu Xiaomi 18 Fold’a ait olduğu iddia edilen ilk gerçek görüntüleri sızdırıldı. Fotoğraflar, cihazın tasarımını, kırmızı renk seçeneğini ve yatay olarak konumlandırılan üçlü kamera sistemini gözler önüne seriyor.

İŞTE SIZDIRILAN XIAOMI 18 FOLD FOTOĞRAFLARI

Sızdırılan cihaz, Redmi’nin K100 Pro Max modelinde de kullandığı kırmızı renk seçeneğine sahip. Telefonun arka tarafında üst bölümü yatay olarak kaplayan büyük bir kamera adası bulunuyor. Bu bölümde üç kamera ve LED flaş yer alıyor.

Yeni fotoğraflar ayrıca Xiaomi 18 Fold’un katlandığında ne kadar kalın olacağı konusunda da daha net bir fikir veriyor.

Xiaomi, 18 Fold’un eylül ayında tanıtılacağını daha önce resmen doğrulamıştı. Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise şirketin kendi geliştirdiği yeni nesil XRING O3 işlemcisini kullanan ilk telefon olacak olması. Xiaomi CEO’su Lei Jun da 18 Fold’un şirketin yoğun eylül ayı lansman programının bir parçası olacağını açıklamıştı.

XIAOMI XRING O3 İDDİALI GELİYOR

Xiaomi’nin yeni XRING O3 işlemcisi şimdiden performans sonuçlarıyla dikkat çekiyor. İddiaya göre işlemci, AnTuTu’da 5,22 milyon puan alarak 5 milyon puan barajını geçen ilk mobil işlemci olmayı başardı.

XRING O3, toplam 10 çekirdekli bir CPU mimarisine sahip. Xiaomi, geleneksel olarak güçlü ve verimlilik odaklı çekirdeklerin birlikte kullanıldığı tasarımdan farklı olarak tüm çekirdekleri yüksek performans sınıfında konumlandırıyor.

Şirketin paylaştığı verilere göre işlemci, çok çekirdekli performans testlerinde 15 bin puanın üzerine çıkıyor. Bu da geçen yılki işlemciye kıyasla yaklaşık yüzde 60’lık performans artışı anlamına geliyor.

Grafik tarafında ise Xiaomi’nin ilk kez kullandığı G2-Ultra NX GPU bulunuyor. Şirket, yeni grafik biriminin önceki nesle kıyasla yüzde 85 daha yüksek grafik performansı sunduğunu, buna karşılık enerji tüketimini yüzde 64 azalttığını öne sürüyor.

XRING O3 aynı zamanda LPDDR6 bellek desteğine sahip ilk mobil işlemci olarak öne çıkıyor. Yeni bellek teknolojisi sayesinde bant genişliği 113,8 GB/s seviyesine ulaşıyor. Bu değer, önceki XRING O1’e kıyasla yaklaşık yüzde 48’lik artış anlamına geliyor.

Xiaomi ayrıca işlemcide “birleşik füzyon veri yolu mimarisi” olarak adlandırdığı yeni bir tasarım ve gelişmiş metal bağlantı teknolojileri kullandığını belirtiyor. Şirkete göre bu sayede statik gecikme süresi 82 nanosaniyeye kadar düşürüldü.

Bu değerlerin önemli bir bölümü sentetik testlerde öne çıksa da düşük gecikmenin Xiaomi 18 Fold’un günlük kullanımda daha hızlı tepki veren ve daha akıcı hissettiren bir cihaz olmasına katkıda bulunması bekleniyor. (Kaynak: GizmoChina)