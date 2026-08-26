HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'de kıyamet uçakları havalandı! Sürpriz görüşmeden saatler sonra gökyüzünde görüntülendiler

Dünya, CIA Başkanı John Ratcliffe'in Rusya ziyaretini konuştu. O sırada ABD'de yaşanan gelişme ise göze çarptı. Ratcliffe'in Moskova ziyaretinden saatler sonra ABD semalarında en az beş adet kıyamet uçağı görüntülendi.

ABD'de kıyamet uçakları havalandı! Sürpriz görüşmeden saatler sonra gökyüzünde görüntülendiler
Melih Kadir Yılmaz

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-17, 23 Ağustos'ta Washington, D.C. yakınlarındaki Joint Base Andrews'tan Letonya'nın Riga kentine uçtuktan sonra Rusya'nın başkenti Moskova'ya ulaştı. Bu durum Mayıs 2020'den bu yana Rusya'da gözlemlenen ilk ABD Hava Kuvvetleri C-17 varışı olarak kaydedildi. O tarihte bir C-17, COVID-19 salgını sırasında vantilatörler teslim etmişti.

ABD de kıyamet uçakları havalandı! Sürpriz görüşmeden saatler sonra gökyüzünde görüntülendiler 1

CIA DİREKTÖRÜNDEN RUSYA ZİYARETİ

Yaşanan gelişmenin ardından ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in Rusya'ya gittiği ve burada Rus yetkililer ile görüştüğü aktarıldı.

ABD-Rusya arasındaki bu sürpriz görüşmenin içeriğine dair kapsamlı bir bilgilendirme yapılmadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yıllar sonra bir ilk! ABD'den Rusya'ya gizemli uçuş: Moskova'ya gitti Yıllar sonra bir ilk! ABD'den Rusya'ya gizemli uçuş: Moskova'ya gitti

BİLİNEN İLK ZİYARET

Ratcliffe'in Moskova ziyareti, Donald Trump döneminde CIA Direktörü olarak Rusya'ya gerçekleştirdiği ilk bilinen ziyaret oldu.

ABD'DE DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Ratcliffe'nin Rusya ziyareti dünya gündeminin ilk sıralarına çıkarken, ABD'de de oldukça dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

KIYAMET UÇAKLARI HAVALANDI

CIA Direktörü John Ratcliffe'in sürpriz Moskova ziyaretinden saatler sonra ABD semalarında en az beş adet kıyamet uçağı görüntülendi.

DENİZALTILARA EMİR İLETEBİLİYOR

Boeing 707 temel alınarak geliştirilen E-6 Mercury'nin en önemli görevlerinden biri, ABD'nin en üst düzey komuta makamları ile denizlerdeki balistik füze denizaltıları arasındaki iletişimi sürdürmek. "TACAMO" olarak bilinen görev kapsamında uçaklar, çok düşük frekanslı haberleşme sistemleri aracılığıyla denizaltılara emir iletebiliyor. ABD Donanması için 1989-1992 yılları arasında üretilen uçaklar, nükleer patlamanın yaratabileceği güçlü elektromanyetik darbelere karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlandı. Böylece yerdeki askeri komuta ve iletişim altyapısının devre dışı kalması halinde bile kritik emirlerin havadan iletilebilmesi amaçlanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merakla beklenen telefonun gerçek görüntüleri sızdırıldı!Merakla beklenen telefonun gerçek görüntüleri sızdırıldı!
Rockstar'dan beklenen GTA 6 açıklaması geldi!Rockstar'dan beklenen GTA 6 açıklaması geldi!

Anahtar Kelimeler:
abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çelik yelek giyip Türkiye'yi tehdit etti

Çelik yelek giyip Türkiye'yi tehdit etti

Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Galatasaray, Rafael Leao ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Galatasaray, Rafael Leao ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

3 ay tatil yapıp ülkeye dönünce gitmeye karar verdi! Türkiye'yi terk etme sebebi...

3 ay tatil yapıp ülkeye dönünce gitmeye karar verdi! Türkiye'yi terk etme sebebi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otel ve pansiyonlarda yeni kurallar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otel ve pansiyonlarda yeni kurallar

Altında 1999'dan beri görülmemiş tablo: Kritik uyarı geldi

Altında 1999'dan beri görülmemiş tablo: Kritik uyarı geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.