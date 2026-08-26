ABD'de kıyamet uçakları havalandı! Sürpriz görüşmeden saatler sonra gökyüzünde görüntülendiler

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-17, 23 Ağustos'ta Washington, D.C. yakınlarındaki Joint Base Andrews'tan Letonya'nın Riga kentine uçtuktan sonra Rusya'nın başkenti Moskova'ya ulaştı. Bu durum Mayıs 2020'den bu yana Rusya'da gözlemlenen ilk ABD Hava Kuvvetleri C-17 varışı olarak kaydedildi. O tarihte bir C-17, COVID-19 salgını sırasında vantilatörler teslim etmişti.

CIA DİREKTÖRÜNDEN RUSYA ZİYARETİ

Yaşanan gelişmenin ardından ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in Rusya'ya gittiği ve burada Rus yetkililer ile görüştüğü aktarıldı.

ABD-Rusya arasındaki bu sürpriz görüşmenin içeriğine dair kapsamlı bir bilgilendirme yapılmadı.

BİLİNEN İLK ZİYARET

Ratcliffe'in Moskova ziyareti, Donald Trump döneminde CIA Direktörü olarak Rusya'ya gerçekleştirdiği ilk bilinen ziyaret oldu.

ABD'DE DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Ratcliffe'nin Rusya ziyareti dünya gündeminin ilk sıralarına çıkarken, ABD'de de oldukça dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

KIYAMET UÇAKLARI HAVALANDI

CIA Direktörü John Ratcliffe'in sürpriz Moskova ziyaretinden saatler sonra ABD semalarında en az beş adet kıyamet uçağı görüntülendi.

DENİZALTILARA EMİR İLETEBİLİYOR

Boeing 707 temel alınarak geliştirilen E-6 Mercury'nin en önemli görevlerinden biri, ABD'nin en üst düzey komuta makamları ile denizlerdeki balistik füze denizaltıları arasındaki iletişimi sürdürmek. "TACAMO" olarak bilinen görev kapsamında uçaklar, çok düşük frekanslı haberleşme sistemleri aracılığıyla denizaltılara emir iletebiliyor. ABD Donanması için 1989-1992 yılları arasında üretilen uçaklar, nükleer patlamanın yaratabileceği güçlü elektromanyetik darbelere karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlandı. Böylece yerdeki askeri komuta ve iletişim altyapısının devre dışı kalması halinde bile kritik emirlerin havadan iletilebilmesi amaçlanıyor.