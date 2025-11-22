HABER

Muğla’da üzüm bağları alevlere teslim oldu

Muğla’nın Yatağan ilçesi Bozüyük Mahallesi’nde çıkan yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Yatağan Bozüyük Mahallesi’nde temizlik amacıyla çıkarıldığı değerlendirilen yangın, yaklaşık 600 metrekarelik alandaki üzüm bağları ve kuru otları etkisi altına aldı.

Cansu Akalp

Muğla’nın Yatağan ilçesi Bozüyük Mahallesi’nde çıkan yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yatağan Bozüyük Mahallesi’nde temizlik amacıyla çıkarıldığı değerlendirilen yangın, yaklaşık 600 metrekarelik alandaki üzüm bağları ve kuru otları etkisi altına aldı. Bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevleri söndürdü. Soğutma çalışmalarınıntamamlanmasının ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

