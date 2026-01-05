HABER

Muğla’da vatandaşlar karın keyfini çıkarttı

Muğla’nın yüksek kesimlerine yağan kar yağışını fırsata çeviren vatandaşlar doyasıya kar topu oynayıp müzik eşliğinde oynayarak karın keyfini çıkarttı.

Halk arasında Yılanlı Dağı olarak bilinen mevkide, karla buluşan vatandaşlar kar üzerinde dans etti, halay çekti ve bol bol fotoğraf çektirdi.

Arkadaşlarıyla birlikte karın tadını çıkaran Elanur Yıldırım, "Muğla’ya kar nadir yağıyor. Bu nedenle kar kalınlığı oyun oynamaya elverişli hale gelince bunu kaçırmak istemedik. Arkadaşlarımla birlikte geldik, karın keyfini doyasıya çıkardık. Hem stres attık hem de çok eğlendik. Bu anları unutmak mümkün değil" dedi.

Vatandaşlar, kar yağışının oluşturduğu doğal güzelliklerin tadını çıkarırken yetkililer ise yüksek kesimlere çıkan sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Muğla’da vatandaşlar karın keyfini çıkarttı 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

