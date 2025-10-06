Muğla’da zilsiz okul uygulaması başladı

2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla Muğla genelinde toplam 202 pilot okulda hayata geçirilen yenilikçi model ile öğrenciler, zil sesi olmadan, belirlenen zaman dilimlerine göre derslerine girip çıkmaya başladı. Bu uygulama, eğitim sisteminde disiplinli, bilinçli ve sorumluluk temelli bir hareket kültürü oluşturmayı amaçlıyor.

Zilsiz okul modeli, aynı zamanda gürültü kirliliğini azaltarak daha sakin, farkındalık temelli ve verimli bir öğrenme ortamının oluşmasına katkı sağlamasıyla da öne çıkıyor. Uygulamanın, elde edilen sonuçlar doğrultusunda ilerleyen süreçte Muğla genelindeki tüm okullarda yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, uygulamanın eğitimde yeni bir anlayışın göstergesi olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, öğrencilerimizin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda yaşam becerilerini de güçlendirmeyi hedefliyor. Zilsiz Okul Uygulaması ile öğrencilerimizin zamanı yönetme, öz disiplin kazanma ve sorumluluk bilincini geliştirmelerini amaçlıyoruz. Bu yenilikçi adımın, okullarımızda farkındalığı ve öğrenme kültürünü artıracağına inanıyoruz"

