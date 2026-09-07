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Muğla’daki yangının enerjisi düşürüldü

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesinde başlayan sonrasında Ula Armutçuk Mahallesi’ne ulaşan yangında hava ve kara ekiplerinin yoğun müdahalesi ile yangının enerjisinin düşürüldüğü öğrenildi.Muğla-Denizli karayolu Yaraş Mahallesi orman deposu bölgesinde sabah erken saatlerde başlayan orman yangınına müdahale sürüyor.

Muğla’daki yangının enerjisi düşürüldü

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesinde başlayan sonrasında Ula Armutçuk Mahallesi’ne ulaşan yangında hava ve kara ekiplerinin yoğun müdahalesi ile yangının enerjisinin düşürüldüğü öğrenildi.

Muğla-Denizli karayolu Yaraş Mahallesi orman deposu bölgesinde sabah erken saatlerde başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte de bölgeye çok sayıda hava aracı sevk edilirken yangın bölgesinde ekiplerin alevlerle mücadelesi de devam ediyor. Yangın bölgesinde 15 helikopter, 7 uçak ile havadan, 15 arazöz, 7 su tankeri, 27 iş makinası, 33 araç, 1 TOMA ile karadan müdahale sürüyor.

Ekiplerin karadan ve havadan yoğun müdahalesi ile yangının enerjisinin düşürüldüğü, bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Muğla’daki yangının enerjisi düşürüldü 1

Muğla’daki yangının enerjisi düşürüldü 2

Muğla’daki yangının enerjisi düşürüldü 3

Muğla’daki yangının enerjisi düşürüldü 4

Muğla’daki yangının enerjisi düşürüldü 5

Muğla’daki yangının enerjisi düşürüldü 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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