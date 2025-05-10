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Muğlalı okçu Hazal’ın da yer aldığı milli takımdan yeni Dünya rekoru

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçularının yer aldığı kadın milli takımı Çin’in Şanghay kentinde devam eden 2025 Dünya Okçuluk Kupası’nda büyük bir başarıya imza atarak dünya 3’üncüsü oldu.

Muğlalı okçu Hazal’ın da yer aldığı milli takımdan yeni Dünya rekoru

06-11 Mayıs tarihleri arasında Çin’in Şanghay kentinde düzenlenen 2025 Dünya Okçuluk Kupası’nda Türk Kadın Milli takımı büyük bir başarıya imza atarak dünya 3’üncüsü oldu. 11 Mayıs’ta sona erecek olan turnuvada ilk madalya, Hazal Burun’un da yer aldığı kadın takımından geldi. Takım, çeyrek finalde İngiltere’yi eleyerek dünya üçüncüsü olma başarısı gösterdi.
Devam eden turnuvada Hazal Burun karışık takımda ikinci, bireysel ve kadınlar kategorilerinde de üçüncü oldu. Ayrıca Hazal Burun ve Batuhan Akçaoğlu’ndan oluşan Makaralı Yay Karışık Milli Takımı 160 tam puan atarak yeni dünya rekorunun da sahibi oldu.

Büyükşehir sporcusunun da yer aldığı takımdan yeni Dünya rekoru

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hazal Burun ve Milli takım oyuncusu Batuhan Akçaoğlu’nun yer aldığı milli takım, makaralı yay karışık takımlar kategorisinin olimpiyatlara dahil edilmesinin ardından dünya rekoruna imza attı. Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun açıklamasında, ‘Makaralı Yay Karışık Milli Takımımız, daha önce 9 X 160 tam puanla Danimarka'ya ait rekoru, 10 X 160 tam puan atarak kırmıştır’ denildi. Finale yükselen Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, Altın Madalya maçında Birleşik Krallık takımına 153-156 kaybederek Gümüş Madalya’nın sahibi oldu. Hazal Burun ayrıca bireysel maçlarda rakibi Tayvan’lı I-Jou Huang’ı 146 - 146 beraberlik atışı sonrası yenerek Bronz Madalyanın sahibi oldu.

Milli takım formasıyla Türkiye’yi temsil eden Büyükşehir Belediyesi sporcularından Hazal Burun ve Emircan Haney, turnuvada sergiledikleri üstün performansla dikkat çekti.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Çin’de elde edilen başarılarla ilgili bir açıklama yaparak, sporcuları ve antrenörleri kutladı. Başkan Aras şu ifadelere yer verdi: "Bayrağımızı Çin’de dalgalandıran, göğsümüzü kabartan bu başarı, sadece bir derece değil; inanç, emek ve istikrarın sonucudur. Bu gençler, Cumhuriyet’in sporcu vizyonunu taşıyan, Atatürk’ün ‘zeki, çevik ve ahlaklı’ sporcu tanımına uyan bireylerdir. Sporcularımız Hazal Burun ve Emircan Haney başta olmak üzere, bu başarının mimarı olan tüm antrenörlerimize, özellikle de Antrenörümüz Ejder Sözen’e teşekkür ediyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, sporun birleştirici gücüne ve gençlerimizin potansiyeline inanıyoruz" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Okçuluk
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