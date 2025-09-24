HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Muğla’ya gelen turist sayısında yüzde 3’lük düşüş devam ediyor

Bin 480 kilometre kıyı uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip, İstanbul ve Antalya’dan sonra en fazla yabancı turisti ağırlayan Muğla’ya gelen yabancı turist sayısındaki düşüş devam ediyor.

Muğla’ya gelen turist sayısında yüzde 3’lük düşüş devam ediyor

Bin 480 kilometre kıyı uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip, İstanbul ve Antalya’dan sonra en fazla yabancı turisti ağırlayan Muğla’ya gelen yabancı turist sayısındaki düşüş devam ediyor. Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi dünyaca ünlü turistik ilçelere sahip Muğla’ya yabancı turist sayısında yaşanan düşüş yüzde 3 olarak gerçekleşti.

2024 yılına göre 122 bin 500 düşüş

2024 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla Muğla’ya gelen yabancı turist sayısı 2 milyon 617 bin 473 kişi iken, 2025 yılı Ağustos ayı sonu Muğla’ya gelen yabancı turist sayısı 2 milyon 494 bin 898’de kaldı. Geçen yıla oranla Ağustos ayı sonu itibarıyla yaşanan düşüş 122 bin 575 olarak gerçekleşirken, bu yüzde 3’lük bir düşüşe isabet ediyor.

Muğla’ya gelen turist sayısında yüzde 3’lük düşüş devam ediyor 1

İngiliz turist sayısında düşüş

Yıllardır Muğla’ya gelen yabancı turistlerin yüzde 50’sine yakınını İngiliz turistler oluşturuyor. 2025 yılının 8 aylık döneminde Muğla’ya gelen İngiliz turist sayısı 1 milyon 45 bin 467 olurken, geçen yıl aynı dönemde gelen İngiliz turist sayısı 1 milyon 118 bin 79 olarak gerçekleşti. Geçen yıla oranla İngiliz turist sayısında 72 bin 612 düşüş yaşandı.

Muğla’ya gelen turist sayısında yüzde 3’lük düşüş devam ediyor 2

İlk 5 ülke sıralaması değişmedi

Muğla’yı ziyaret eden yabancı turistler içinde İngiliz turistlerin oranı yüzde 1 milyon 45 bin 467 kişi ve yüzde 42 ile İngiltere ilk sıradaki yerini koruyor. İngiltere’yi 280 bin 887 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, 219 bin 853 kişi ile Polonya üçüncü, 156 bin 132 kişi ile Almanya dördüncü ve 65 bin 919 kişi ile Hollanda beşinci sırada takip etti.

Muğla’ya gelen turist sayısında yüzde 3’lük düşüş devam ediyor 3

Havalimanlarından 2 milyon yabancı turist giriş yaptı

Türkiye’de 2 uluslararası havalimanına sahip iki ilden birisi olan Muğla’da Dalaman ve Milas-Bodrum havalimanlarından 8 ayda giriş yapan yabancı turist saylısı 2 milyon 45 bin 715 olarak gerçekleşti. Dalaman Havalimanı’ndan 1 milyon 344 bin 521 ve Milas-Bodrum Havalimanı’ndan da 701 bin 194 yabancı turist girişi oldu. 449 bin 183 yabancı turist ise Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Milas deniz gümrük limanlarından giriş yaptı.

Muğla’ya gelen turist sayısında yüzde 3’lük düşüş devam ediyor 4Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
36 saatlik e-ticaret sertifika programı, uzmanlar Gaziantep'te yetişecek36 saatlik e-ticaret sertifika programı, uzmanlar Gaziantep'te yetişecek
CHP'li vekillerle tartışan kadının kimliği belli olduCHP'li vekillerle tartışan kadının kimliği belli oldu

Anahtar Kelimeler:
turist ingiliz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.