Muğla’ya gelen turist sayısında yüzde 3’lük düşüş devam ediyor

Bin 480 kilometre kıyı uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip, İstanbul ve Antalya’dan sonra en fazla yabancı turisti ağırlayan Muğla’ya gelen yabancı turist sayısındaki düşüş devam ediyor. Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi dünyaca ünlü turistik ilçelere sahip Muğla’ya yabancı turist sayısında yaşanan düşüş yüzde 3 olarak gerçekleşti.

2024 yılına göre 122 bin 500 düşüş

2024 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla Muğla’ya gelen yabancı turist sayısı 2 milyon 617 bin 473 kişi iken, 2025 yılı Ağustos ayı sonu Muğla’ya gelen yabancı turist sayısı 2 milyon 494 bin 898’de kaldı. Geçen yıla oranla Ağustos ayı sonu itibarıyla yaşanan düşüş 122 bin 575 olarak gerçekleşirken, bu yüzde 3’lük bir düşüşe isabet ediyor.

İngiliz turist sayısında düşüş

Yıllardır Muğla’ya gelen yabancı turistlerin yüzde 50’sine yakınını İngiliz turistler oluşturuyor. 2025 yılının 8 aylık döneminde Muğla’ya gelen İngiliz turist sayısı 1 milyon 45 bin 467 olurken, geçen yıl aynı dönemde gelen İngiliz turist sayısı 1 milyon 118 bin 79 olarak gerçekleşti. Geçen yıla oranla İngiliz turist sayısında 72 bin 612 düşüş yaşandı.

İlk 5 ülke sıralaması değişmedi

Muğla’yı ziyaret eden yabancı turistler içinde İngiliz turistlerin oranı yüzde 1 milyon 45 bin 467 kişi ve yüzde 42 ile İngiltere ilk sıradaki yerini koruyor. İngiltere’yi 280 bin 887 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, 219 bin 853 kişi ile Polonya üçüncü, 156 bin 132 kişi ile Almanya dördüncü ve 65 bin 919 kişi ile Hollanda beşinci sırada takip etti.

Havalimanlarından 2 milyon yabancı turist giriş yaptı

Türkiye’de 2 uluslararası havalimanına sahip iki ilden birisi olan Muğla’da Dalaman ve Milas-Bodrum havalimanlarından 8 ayda giriş yapan yabancı turist saylısı 2 milyon 45 bin 715 olarak gerçekleşti. Dalaman Havalimanı’ndan 1 milyon 344 bin 521 ve Milas-Bodrum Havalimanı’ndan da 701 bin 194 yabancı turist girişi oldu. 449 bin 183 yabancı turist ise Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Milas deniz gümrük limanlarından giriş yaptı.