Muhalefette yeni ittifak sinyali! Yetkili isim 'Ortak sorumluluktur' diyerek açıkladı

Siyaset sahnesinde yeni bir ittifak doğabilir. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Turhan Çömez, gazeteci Fatih Altaylı’nın cezaevinde olması nedeniyle “Teke Tek” programını sunan Şule Aydın’ın konuğu oldu. Çömez burada gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunurken özellikle milliyetçi partiler arasında olabilecek bir ittifaka dair de çarpıcı ifadeler kullandı.

ZAFER PARTİSİ İLE İTTİFAK AÇIKLAMASI

Zafer Partisi ile olası ittifakla ilgili olarak Çömez, “Ülkeyi normalleştirebilmek için bazı yapılarla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu yapılarla mücadele için hangi adım gerekiyorsa onu atacağız. Elbette bugünden net bir ittifak kararı verilemez ama bütünleşik ittifakın tesis edilmesi, ortak zeminin büyütülmesi ve ortak vizyon ve hayalle yola devam edilmesi hepimizin sorumluluğu ” dedi.

"MERKEZİN SESİ OLMAYI ÖNEMSİYORUZ"

İYİ Parti’nin konumuna da değinen Çömez, "Bizim partimiz, milliyetçi değerler üzerine bina edilmiş büyük bir partidir. Ama bunun yanında, ısrarla ve kararlılıkla merkez partisi olduğumuzu savunuyoruz. Siyaset yelpazesinde merkezin sesi olmayı önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.