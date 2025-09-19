HABER

Muharrem Hasbi Koray mezarı başında anıldı

Muharrem Hasbi Koray adını taşıdığı Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi okulu yöneticileri, öğrenci ve öğretmenleri tarafından kabri başında dualarla anıldı.

2025-2026 Eğitim-Öğretim dönemi başladı. Balıkesir’de yaptırdığı okulla yıllardan bu yana gençlerin eğitimine katkı sağlayan merhum Muharrem Hasbi Koray, adını taşıdığı okulun okul idarecileri, öğrencileri, öğretmenleri ve Yırcalı ailesi tarafından mezarı başında anıldı. Lise öğrencileri Koray’ın mezarına çiçek bıraktı, dua etti.
Balıkesir Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Girgin "Muharrem Hasbi Koray 1959 yılında okulumuzu yaptırmış çok değerli bir insan. Balıkesir’de Milli Eğitime kazandırılan ve yıllardan bu yana mezun vererek ülkenin dört bir yanında iş sahibi olan gençlerin okumasına vesile olan okulumuz kurucusu Rahmetli Muharrem Hasbi Koray’ı rahmetle anıyoruz. Muharrem Hasbi Koray’a bize bu güzel yuvayı kazandırdığı için minnettarız" dedi.
Anma programı sonrası Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından hep birlikte dua edildi.
Muharrem Hasbi Koray’ın anma programına Yırcalı ailesi adına Hüseyin Karaduman, Atilla Ağabeyoğlu, Okul Müdürü Süleyman Girgin, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

