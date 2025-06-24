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Muharrem İnce, CHP'ye geri döndü! Beklenen açıklama geldi... Ekrem İmamoğlu'nun mektubuyla duyurdu... "Birleşe birleşe kazanacağız"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 'Baba ocağı' olarak tabir ettikleri CHP'ye geri dönüş süreci kamuoyunda uzunca bir süre konuşuldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İnce'yi ve Memleket Partilileri CHP'ye davet ederken, İnce'den beklenen açıklama geldi. Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yazdığı mektubu paylaşan İnce, "Birleşe birleşe kazanacağız" ifadelerini kullandı ve CHP'ye geri döndüğünü resmen duyurdu.

Muharrem İnce, CHP'ye geri döndü! Beklenen açıklama geldi... Ekrem İmamoğlu'nun mektubuyla duyurdu... "Birleşe birleşe kazanacağız"
Melih Kadir Yılmaz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin bir süredir CHP'ye geri döneceği kulislerde konuşuluyordu. Kulis haberlerinden sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İnce'yi Memleket Partisi binasında ziyaret etmişti.

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ÖZEL, İNCE VE YOL ARKADAŞLARINI PARTİYE DAVET ETMİŞTİ

Ziyaretin ardından Özel, İnce ve yol arkadaşlarını baba ocağı olarak nitelendirdikleri CHP'ye davet etmişti. İnce'nin ne karar vereceği merak konusu olurken, beklenen açıklama geldi.

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İNCE, CHP'YE DÖNDÜĞÜNÜ RESMEN DUYURDU

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yazdığı mektubu paylaşarak "Birleşe birleşe kazanacağız" ifadelerini kullandı ve CHP'ye döndüğünü resmen duyurdu.

İnce'nin yaptığı paylaşım şu şekilde:

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İmamoğlu ise İnce'ye yazdığı mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Aramıza hoş geldiniz, Sevgili Muharrem İnce Başkanım. Beni, ailemi ve arkadaşlarımı büyük siyasi operasyonun, hukuksuzlukların, acımasız kuşatmalar ile yürütülen düşman hukuku uygulamalarının her anında yalnız bırakmadın ve güç verdin. Tarihimizin en kritik kavşaklarından birinde Genel Başkanım Sayın Özgür Özel’in güçlü daveti ile tekrar Baba Ocağına CHP’ye dönüş kararınızı çok kıymetli ve önemli buluyorum. İç cephe tahkimi amasız, fakatsız ve pazarlık yapmadan ayrıştırmadan olur. Bunu ülke, millet ve saygı duyduğunuz kurumsal değerlere tutkulu şahsiyetinizle gösterdiniz. Ne mutlu ki hiç bir makam ve mevki beklemeksizin attığınız bu adımın bir ve birlikte müreffeh Türkiye mücadelemiz için heyecan verici olduğunu belirtmek isterim. Türkiyemiz için ulusal ve uluslararası çok zor mücadelemizin, güçlü, kararlı ve azimle yürütülmesi şarttır. Bu tarihi dönemde:

  1. CHP, iç cephe tahkimi amasız, fakatsız olmalıdır.

  2. Muhalefet, iç cephe tahkimi milli menfaat ve prensiplere karşı, demokrasi ile hukuka aykırı ne varsa birlikte tepki vermek, karşı durmakla olmalıdır.

  3. Milletimiz, devletimiz adına iç cephe tahkimi dışlamadan, düşmanlaştırmadan bireysel ve siyasi menfaat gözetmeden, istikbal ile istiklalimiz için bir ve birlikte olmalıdır"

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Muharrem İnce Özgür Özel CHP
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