Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti! İmamoğlu'nun yazdığı notu kameralara gösterdi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevinde ziyaret etti. İnce, İmamoğlu'nu ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE BİR ÇÖKÜŞE DOĞRU GİDİYOR"

İnce, "Türkiye'de yargı diz çökmüştür, dip yapmıştır, siyasallaşmanın da ötesine geçmiştir. Bir hakim veya savcı istifa edip milletvekili adayı olduğunda yeniden mesleğine dönemez. Ama bakan yardımcısı bugün savcılık yapıyor. Mevcut kurallar da tanınmıyor artık, Türkiye'de kimse yargıya güvenmiyor. Türkiye bir çöküşe doğru gidiyor. Yargı, eğitim, tarım çöktü. Sokaklar mülteci dolu, gençlerin ev alma hayalleri yok olmuştu. İşte bütün bu çöküşün başlangıcı şu karşıda gördüğünüz zindanlarla başlamaktadır" dedi.

Ekonomi eleştirisi yapan İnce, "Ülkenin ekonomisi kötüyse birinci derecede sorumlu ekonomistler değil iktidarın emrine girmiş hakimler ve savcılardır. Burada Silivri zindanların en çok gelen kişilerden biriyim. Ergenekon-Balyoz'dan bu yana onlarca kez buraya geldim. 'Burada bir yargılama yok çadır tiyatrosu var' dedim" şeklide konuştu.

"CUMHURBAŞKANINA SESLENİYORUM, BUNLAR NE ZAMAN YARGILANACAK"

İnce açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:



"Ekrem Bey'in morali gayet iyi. Milletimizin bayramını kutladı. El yazısı ile bir notu var. Şunu söylemek istiyorum. İktidarın inandırıcı olabilmesi için... Biz kimse yargılanmasın demiyoruz, herkes yargılanabilir. Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum: Bakanlığına dezenfektan satan bakanı yargıladın mı? Dört bakan ne oldu? Saatçiler vardı... Bunlar ne oldu? Bunları neden yargılamıyorsun? Belediye başkanları vardı. İstifa ettirdin, ağlattın insanları. Bunlar ne zaman yargılanacak?

Bizim arkadaşlarımızı yargılarken istifa ettirdiğin belediye başkanlarını neden yargılamıyorsun? Bugünler geçecek, bu davaların hiçbir inandırıcılığı yok. Türkiye bu çöküşten kurtulacak. Bunun iki yolu var. Önce adalet sistemini tarafsız-bağımsız hale getirmektir. Sonra da eğitim sistemini yaratıcı, çağdaş, milli bilinci olan eğitim sistemi kurmaktır"

"DİMDİK AYAKTAYIZ, MİLLETÇE KAZANACAĞIZ"

İnce konuşmasının ardından, İmamoğlu'nun kendi el yazısıyla yazdığı notu kameralara gösterdi. İmamoğlu yazdığı notta ise, "Güç gösterisi zayıflık alametidir. Bir iktidarın en zayıf ve çaresiz hali rakibini ve muhaliflerini tutuklamasıdır. Aziz milletim, biz milletçe cumhuriyet, demokrasi ve adalet sevdalıları dimdik ayaktayız. Milletçe kazanacağız, millet büyüktür" dedi.