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  4. Muharrem İnce'nin CHP'ye döneceği iddia edilmişti! Milletvekili canlı yayında doğruladı: 'Baba ocağına dönüş...'

Muharrem İnce'nin CHP'ye döneceği iddia edilmişti! Milletvekili canlı yayında doğruladı: 'Baba ocağına dönüş...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
27.01.2025 00:04
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Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldıktan sonra Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin CHP'ye dönmek istediğine dair iddialar ortalıkta dolaşıyordu. Sözcü TV'ye konuk olan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, kulislerdeki iddiayı doğruladı.

Muharrem İnce'nin CHP'ye döneceği iddia edilmişti! Milletvekili canlı yayında doğruladı: 'Baba ocağına dönüş...'

Gazeteci Enver Aysever, YouTube hesabından yaptığı açıklamada Muharrem İnce'nin Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğü, Özel ile konuşmada İnce'nin CHP daveti aldığı iddiasını paylaşmıştı.

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Ankara kulislerinde son günlerde ortaya atılan iddialarla ilgili Sözcü TV'de Aslı Kurtuluş Mutlu ile Aklın Yolu programında CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, konuştu.

İDDİAYI DOĞRULADI!

Ali Öztunç, Mutlu'nun "Muharrem İnce CHP’ye katılacak iddiasına ilişkin ne dersiniz?" sorusuna "Bu konuda bilgim var, doğru" diyerek yanıt verdi.

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Öztunç, "Bendeki bilgiye göre Muharrem Bey’in Cumhuriyet Halk Partisi’ne gelmek gibi bir niyeti olduğunu herkes biliyor. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel merkez yönetiminin bu konudaki tavrını bilmiyorum. Fakat Muharrem Bey’in böyle bir isteği, 'baba ocağı'na dönüş gibi bir arzusu olduğunu biliyorum. Muharrem Bey’in yakın çevresinde, hukuku olan arkadaşlarımız var. Onlar Muharrem Bey’in baba ocağına dönme isteği olduğunu ifade ediyor. Bunun hemen sonuçlanacağını düşünmüyorum. Daha çok son dönemde yaşanan adaletsizlikler, hukuksuz yaptırımlar ve haksızlıklarla ilgili bir gündem olacaktır. Ancak genel merkezin bu konuda ne düşündüğünü ya da Sayın Genel Başkan’ın bu konuda nasıl bir planı olduğunu bilmiyorum. Bu bilgi şu an paylaşılmış değil." dedi.

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Muharrem İnce
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