Muhittin Böcek ek ifade verdi! İmamoğlu'na 5 milyon euroyu nasıl gönderdiğini anlattı! Taç döviz detayı dikkat çekti

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek ek ifade verdi. Böcek, 'Hatırladığı yeni hususları' anlatmak için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe sundu.

Böcek daha önce İmamoğlu'nun adaylık için başkasını düşünmediğini ve kendisinden 15 milyon euro maddi destek istediğini söylemişti. Böcek de yanıt olarak, "Elimden geldiğince zaman içerisinde bunu karşılayacağımı söyledim" dediğini belirtmişti.

Böcek ek ifadesinde bahsi geçen paraların nasıl gönderildiğine dair önemli detaylar paylaştı. Böcek, İstanbul dönüşü seçim bütçesi için ayırdığı parayı tamamlamak adına ismi açıklanmayan bir dostuna başvurduğunu belirtti.

BÖCEK PARAYI NASIL GÖNDERDİĞİNİ ANLATTI

Sabah'ta yer alan habere göre Böcek, kayıt dışı para transferi yöntemi olan 'havala' sistemini kullandıklarını aktardı. Böcek ifadesinde, "Dostum bana havala isimli bir sistemden bahsetti. Parayı elden götürmek yerine bu sistemle daha güvenli ve hızlı teslim edebileceğimizi söyledi. Yanında bulunan 100 TL paranın fotoğrafını çekti ve ödemeyi yapacak kişiye göndereceğini belirtti. Aynı 100 TL'yi üzerine bir isim ve telefon numarası yazılı not kağıdıyla zarfa koyup bana verdi. Zarfı ödeme yapmak istediğin kişiye ver, İstanbul Kapalıçarşı'da zarfı vererek parayı teslim alabilirler' dedi. Benden zarfı alıp Ekrem İmamoğlu'na teslim ettim" dedi.

"100 TL PARA VE NOT KAĞIDI BULUNAN ZARFI İMAMOĞLU'NA TESLİM ETTİM"

Böcek, 17 Aralık 2023'te İstanbul'a gittiğini ve "Burada kendisine dostumun vermiş olduğu, içerisinde 100 TL para ve not kağıdı bulunan zarfı teslim ettim. Talep edilen paranın kalan kısmını daha sonra Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci olduğu takdirde halledeceğimi söyledim. Kalan ödemeyi ise kendisi tutuklandığı için yapamadım" ifadelerini kullandı.

NOT KAĞIDINDA TAÇ DÖVİZ İSMİ YAZIYORDU

Sorgu sırasında savcılığın parayı teslim aldığı kişinin kim olduğunu ve nottaki detaylara ilişkin sorusuna Böcek, dostunun kimliğini açıklamak istemediğini, not kağıdında ise Kapalıçarşı'daki "Taç Döviz" isminin yer aldığını hatırladığını ifade etti.

Öte yandan Muhittin Böcek'in şifreli banknot yöntemiyle Kapalıçarşı'ya yönlendirdiği 5 milyon Euro'nun, Taç Döviz'de ele geçirilen ve "İBB kuryeleri" tarafından yönetildiği iddia edilen 5 milyar liralık devasa kara para havuzunun bir parçası olup olmadığı incelenecek. Özellikle 4 adet VIP araçla döviz bürolarından para taşındığına dair tanık beyanları, Böcek'in tarif ettiği "gizli tahsilat" yöntemiyle birebir örtüştü.