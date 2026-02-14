Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı! 'Zaman zaman solunumu duruyor'

Muhittin Böcek'in uzun zamandır uyku apnesi rahatsızlığına sahip olduğu biliniyordu. Böcek'in durumunun ağırlaştığı ve Antalya Şehir Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

'ZAMAN ZAMAN SOLUNUMU DURUYOR'

Halk TV'nin haberine göre, Avukatları, uyku apnesinin ileri bir boyutta olduğunu, zaman zaman solunumun durduğunun raporlara yansıdığını ifade ederek, konunun yaşamsal bir boyut kazandığını belirtiyor.

Tutuklu bulunduğu süre içinde defalarca sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Böcek, bu süreçte 10'uncu kez hastaneye kaldırılmış oldu.

44 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi.

Hazırlanan iddianamede, 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın da bulunduğu toplam 41 kişi şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede Muhittin Böcek'in 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapsi isteniyor.

Davanın ilk duruşması 16 Mart'ta görülecek.