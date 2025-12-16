Muhittin Böcek'in son ifadesi alınacak: Soruşturmada sona gelindi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, iddianamenin tamamlanabilmesi için tutuklu şüphelilerin son ifadeleri alınacak. Görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek, Zuhal Böcek, Fazlı Ateş, Halil Tolga Ayvazoğlu, Salih Eyiişleyen ve Mehmet Okan Kaya'nın ek ifadelerinin alınmasının ardından iddianamenin tamamlanması bekleniyor. Şüphelilerin ifadeleri, Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda alınacak.Kaynak: DHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır