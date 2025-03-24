Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu için partisi tarafından Tacettin Dergahı'nda bulunan mezarı başında anma programı düzenlendi. Programa, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları üyeleri ile Türkiye'nin birçok kentinden Ankara'ya gelen partili katıldı. Mezar başında Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Destici ve partililer, Yazıcıoğlu'nun kabrine karanfil bırakarak, dua etti.

'ONUN BİZE ÇİZDİĞİ İSTİKAMETTEN AYRILMAYACAĞIZ'

Mustafa Destici, "Kurucu liderimiz şehit Muhsin Başkanımızı kaybedeli 16 yıl oldu. 16'ncı seneidevriyesinde yine kabri başındayız. Öncelikle kendisini ve onunla birlikte şehadete yürüyen Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, İsmail Güneş, Murat Çetinkaya ve Kaya İstektepe'yi de rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun inşallah. Onun davasının peşinde gidenler olarak asla ve kat'a Allah'ın yolundan ve onun bize çizdiği istikametten ayrılmayacağız. Türk dünyası bizim önceliklerimiz arasında olacak. İslam dünyası bizim önceliklerimiz arasında olacak. Şehit Muhsin Başkanımız Türk dünyasına verdiği önem kadar en az İslam dünyasına da önem verirdi. Büyük Birlik Partisi de kurulduğu günden beri bugün de yarın da milletin iradesinin yanında durmaya hakkın ve hukukun yanında durmaya; hukuk, demokrasi ve insan hakları çerçevesinde bunları önceleyerek yoluna devam edecektir" dedi.

'BU OLAY KAZA DEĞİLDİR'

Destici, şu an ortada 16 yıldır çözülemeyen bir şehadet süreci olduğunu kaydederek, "25 Mart 2009 tarihinden bugüne kadar sürecin hem hukuki yönden hem siyasi yönden takipçisi olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Aynı zamanda Kahramanmaraş Adliyesi'nde ağır ceza mahkemesinde 20 kişinin yargılandığı bir dava süreci de halen devam etmektedir. Ana soruşturma dosyası beklenildiği için mahkeme sonuçlanmamıştır. Çünkü önemli olan ana soruşturma dosyasıdır. Öyle şüpheler var ki bu olay bir kaza değildir, bu olay bir sabotajdır, bir suikasttir, bir kasıt sonunda ölümler olan bir hadisedir. O zaman burada ilgililerimize, devletimize ilgili kurumlarımıza düşen nedir? Bu olayı tüm şüphelerini giderek aydınlatmak ve neticeyi ortaya koymaktır. Bizim beklentimiz budur. Kalbimizde, şehitlerimizin ailelerin kalbinde, vatandaşlarımızın kalbinde zerre kadar şüphe kaldığı sürece bu dosyanın kapanmasına müsaade etmedik ve etmeyeceğiz. Bundan da hiçbir arkadaşımızın, hiçbir kardeşimizin, hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın" diye konuştu. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır