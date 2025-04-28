HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Mükemmellik uğruna canınızdan olmayın! Yanlış beden algısı gençleri ölümle burun buruna getiriyor: Anoreksiya Nervoza tehlikesi...

Günümüzde sosyal medya ve çevresel baskıların etkisiyle artan yanlış beden algısı, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzman Psikoloğu Kerime Begüm Özkaya, özellikle gençler arasında yaygınlaşan Anoreksiya Nervoza’nın, kişinin kendini kilolu sanarak sürekli kilo verme çabasına girmesiyle ortaya çıktığını belirtti. Psikolojik kökenli bu yeme bozukluğunun zamanla ölümle sonuçlanabilecek boyutlara ulaşabileceğine dikkat çeken Özkaya, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde...

Mükemmellik uğruna canınızdan olmayın! Yanlış beden algısı gençleri ölümle burun buruna getiriyor: Anoreksiya Nervoza tehlikesi...

Sosyal medya ve çevresel baskıların etkisiyle özellikle gençler arasında hızla yaygınlaşan yanlış beden algısı, ciddi bir sağlık tehdidi oluşturuyor.

iStock-1014887888

ANOREKSİYA NEDİR?

Anoreksiya Nervoza, kişinin gerçekte zayıf olmasına rağmen kendisini kilolu hissetmesi sonucu ortaya çıkan psikolojik kökenli bir yeme bozukluğu olarak biliniyor. Anoreksiya, fiziksel ve psikolojik açıdan ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Genellikle ergenlik döneminde başlayan anoreksiya, en sık 12-20 yaş arası genç kızlarda görülüyor. Erkeklere göre kızlarda yedi kat daha fazla rastlanan hastalık, sosyal medya ve çevresel baskılarla daha da yaygın hale geliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Uzman Psikolog Kerime Begüm Özkaya, kişinin kendini şişman olarak algılayıp sürekli bir kilo verme eğilimi içerisinde olması olduğunu ifade ederek, insanların bu rahatsızlığı psikolojik bir takıntı haline getirdiğini vurguladı.

thumbs_b_c_628e1f8b5007b4897c816204a55adc5e

"12-20 YAŞ ARALIĞINDAKİ KIZ ÇOCUKLARINDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜR"

Bazı hastaların yatarak tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen Özkaya, "Anoreksiya genellikle ergenlik dönemi geçiren 12-20 yaş aralığındaki kız çocuklarında daha çok görülür. Erkeklere göre kızlarda 7 kat daha fazla görülür. Nadir bir durum olsa da yetişkinlerde de anoreksiya hastalığı ortaya çıkmaktadır. Sosyal medyanın etkisi ile genç kızlarda, manken gibi görünme düşüncesi oluşuyor. İnternetteki kızlar gibi görünmem, zayıf olmam lazım gibi düşüncelere kapılıp kişi kilo vermeye başlıyor. Biyolojik olarak genetik faktörler de karşımıza çıkıyor. Hastanın ailesinin geçmişine bakıp, yeme bozukluğu veya çeşitli psikolojik rahatsızlıkların aktarımı olup olmadığına bakıyoruz. Tedavi olunmadığında kişinin yaşamını olumsuz şekilde etkileyecek boyuta gelmektedir. Tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Kişinin diyetisyen, psikolog ve psikiyatri eşliğinde komplike bir tedavi görmesi gerekir. Kişi vücut ağırlığının yüzde 30'unu kaybetmişse ayakta değil, yatarak tedavisine devam edilmesi büyük önem arz etmektedir. Dikkat edilmediği takdirde sonuçları kişinin yaşamsal ve bedensel vücut ağırlığını etkilediği için yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyip ölüme kadar götürmektedir" dedi.

iStock-1446237501

"ANOREKSİYA HASTALIĞI OLAN İNSANLAR MÜKEMMELİYETÇİ İNSANLARDIR"

Begüm Özkaya, bireylerin çevredeki insanlar tarafından aşırı kilo verdiği anlaşılana kadar kilo verme sürecinin devam ettiğini belirterek, "Anoreksiya nervozanın kelime anlamı sinirsel iştah kaybıdır. Anoreksiya hastalığının en belirgin özelliği kişinin kendini şişman olarak algılayıp sürekli bir kilo verme eğilimi içerisinde olmasıdır. Kişi aynanın karşısında kendisine baktığında ne kadar zayıf olup fit görünse de, kilolu olduğu düşüncesine kapılır. Kişi bu durumu psikolojik olarak takıntı haline getirir. Devamlı olarak kilo verme eğilimi içerisindedir. Yeme bozukluğu alanına giren anoreksiya, hem fiziksel hem de psikolojik olarak insan sağlığını etkilemektedir. Fiziksel olarak kişi uyku problemleri yaşadığı için enerji kaybı yaşar ve hareket etmekte zorlanır. Psikolojik olarak obsesif kompulsif bozukluğu, depresyon ve anksiyete şeklinde çeşitli psikolojik rahatsızlıklarla karşımıza çıkar. Anoreksiya hastalığı olan insanlar mükemmeliyetçi insanlardır. Hırslı oldukları için sürekli kilo verme ve fit görünme eğilimi içeresindedir. Kişi, hayatından karbonhidrat ve şekerli gibi besinleri çıkarıp kalori hesabı yapmaya başlar. Çevredeki insanlar tarafından aşırı kilo verdiği anlaşılana kadar kilo verme süreci devam eder. Daha sonra zararlı olan ilaç, kahve ve çay gibi takviyelere başlar" dedi.

iStock-1465416128

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hain Gülen öldü, parasını paylaşamadılar! Mezarındaki değişiklik ilk kez ortaya çıktıHain Gülen öldü, parasını paylaşamadılar! Mezarındaki değişiklik ilk kez ortaya çıktı
Bitlis’te köpeklerin altına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildiBitlis’te köpeklerin altına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
anoreksiya nervoza zayıflık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TRT muhabiri Murat Söylemez'den skandal 'muhalif' mesajı: 'Off the record söylüyorum'

TRT muhabiri Murat Söylemez'den skandal 'muhalif' mesajı: 'Off the record söylüyorum'

Gözler İstanbul'daydı... 5 yıl önceki ağır sarsıntıyı hatırlattı

Gözler İstanbul'daydı... 5 yıl önceki ağır sarsıntıyı hatırlattı

Günlerdir hastanedeymiş! Peker Açıkalın'ın son görüntüsü korkuttu

Günlerdir hastanedeymiş! Peker Açıkalın'ın son görüntüsü korkuttu

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

Katilin kemik yaşı için karar verildi!

Katilin kemik yaşı için karar verildi!

İmamoğlu'nun ekibinin aldığı karar ortaya çıktı

İmamoğlu'nun ekibinin aldığı karar ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.