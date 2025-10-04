HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Münih Havalimanı'nda ikinci kez dron alarmı: Uçuşlara kapatıldı

Almanya'daki Münih Havalimanı bu akşam yeniden dron tespit edilmesi nedeniyle bir kez daha tüm uçuşlara kapatıldı. Münih Havalimanı yerleşkesi üzerinde 2 Ekim perşembe akşamı dron görülmüş bunun üzerine 32 uçuş iptal olmuştu.

Münih Havalimanı'nda ikinci kez dron alarmı: Uçuşlara kapatıldı

Almanya'nın güneyinde yer alan ve ülkenin en önemli havalimanlarından biri olan Münih havalimanı üstünde bir kez daha dron tespit edildi. Münih Havalimanı polisinin yaptığı açıklamaya göre dron tehdidi nedeniyle havalimanındaki iniş ve kalkış pistleri yerel saat ile 21.28’den itibaren kapatıldı. Münih Havalimanı'na iniş yapması beklenen uçaklarsa çevre şehirlere yönlendirildi.

Münih Havalimanı nda ikinci kez dron alarmı: Uçuşlara kapatıldı 1

BİR ÖNCEKİ GÜNDE DRON TEHDİDİ NEDENİYLE KAPATILMIŞTI

Münih Havalimanı yerleşkesi üzerinde 2 Ekim perşembe akşamı dron görülmüş bunun üzerine 32 uçuş iptal olmuş, inişi planlanan uçaklar başka havalimanlarına yönlendirilmişti. 3 bin yolcu ise havalimanında mahsur kalmıştı. Olaya ilişkin soruşturma sırasında söz konusu dronun Münih Havalimanı yakınlarındaki Alman Silahlı Kuvvetlerinin bir üssünün üzerinde seyrettiği belirlenmişti.

Münih Havalimanı nda ikinci kez dron alarmı: Uçuşlara kapatıldı 2

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’deCumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de
Televizyon yüklü tır alev topuna döndüTelevizyon yüklü tır alev topuna döndü

Anahtar Kelimeler:
Almanya Münih havalimanı dron
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.