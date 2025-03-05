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  4. Muradiyeli hayvanseverler yaban hayvanlarını unutmadı

Muradiyeli hayvanseverler yaban hayvanlarını unutmadı

05.03.2025 15:20
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Van'ın Muradiye Gençlik Merkezi Müdürlüğü çalışanları ile bir grup gönüllü, lokantalardan topladıkları arta kalan ekmek ve yemekleri, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya bıraktılar.

Muradiyeli hayvanseverler yaban hayvanlarını unutmadı

Gençlik merkezi çalışanları ve gönüllüler, lokantalardan topladıkları ekmek kalıntılarıyla yemekleri, kar yağışının yoğun olduğu kırsal mahallelere götürerek yaban hayatı için doğaya bıraktılar. Gençlik Merkezi Müdürü Çağlar Kayakeser, "Yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde yaban hayvanlarının beslenme sorunu yaşandığını düşündük. Bu nedenle gönüllülerden aldığımız destekle birlikte lokantalardan toplandığımız ekmek kırıntılarını yoğun kar yağışının olduğu bölgelere bıraktık" dedi.
Gençlik merkezi çalışanı Taner Küçükyazıcı ise hayvanların beslenme zorluğu çektiği yerlere topladıkları yiyecekleri bıraktıklarını belirterek, "Hayvanlar beslensinler diye bu gibi etkinliklere devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Van
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